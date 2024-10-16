بالفيديو.. محمد الكيلاني يكشف سبب منعه من الغناء لمدة 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلَّ المطرب محمد الكيلاني، ضيفًا ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية "دي ام سي".

وكشف محمد كيلاني، أسباب منعه من الغناء لمدة وصلت لـ 10 سنوات، قائلًا: "كان عندي عقد احتكار كان يمنعني من الغناء لمدة 10 سنين مابغنيش.. نصيب الحمد لله".

وأكد أن مدة عقد الاحتكار انتهت منذ فترة قريبة، والآن يعمل على تسجيل أغاني جديدة.

وأضاف: "أول أغنية ليا كانت يبقى أنت أكيد في مصر نزلت لكل الناس، وكانت أغنية عامة والناس كلها سمعتها، الأغنية التانية ليا كانت تغيب تاني، وربنا كرمني فيها بنجاح كويس جدا، وقربتني أوي من الناس، ولما جيت أتقدم كممثل، كان في دفعة قوية ودعم عظيم".

ويشارك محمد الكيلاني في مسلسل "تيتا زوزو "، الذي يضم عددا كبيرا من النجوم، وهم: إسعاد يونس، بسمة داود، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

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