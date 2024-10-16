بالدعاء والرحمة.. نجوم الفن ينعون ضحايا حادث الجلالة (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي ضحايا حادث الجلالة الذي وقع مساء الاثنين، برسائل مؤثرة وأدعية للمتوفيين بالرحمة والمصابين بالشفاء.

نجوم الفن ينعون ضحايا حادث الجلالة:

كتبت الفنانة “إسعاد يونس”عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن والأسى أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور لهم بإذن الله، طلبة جامعة الجلالة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

نشر الفنان “تامر حسنى” عبر حسابه على موقع “إنستغرام”: “خالص العزاء لأسر ضحايا حادث أتوبيس الجلالة، يارب صبر أهاليهم واشفِ المصابين“.

نعت الفنانة" هنا الزاهد" الضحايا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": “خالص التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة في هذا الحادث الأليم. قلوبنا معكم في هذا الوقت العصيب، وندعو الله أن يلهمكم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

شارك الفنان “صلاح عبد الله” فى التعازى بتغريدة عبر حسابه بموقع التدوين “إكس”: آه يا وجع القلب اللي مش ناقص وجع دكاترة المستقبل، أرزق اللي ماتوا الجنة ونعيمها يا رحمن يا رحيم، واللي عاشوا تمام الشفاء وعاجله يا قادر يا كريم.. يارب.

علقت الفنانة “تارا عماد” عبر حسابها بموقع “إنستجرام”،قائلة:" رحم الله الطلاب فى حادثة انقلاب الباص على طريق الجلالة، ويصبر اهلهم ونحتسبهم عند الله شهداء"

كتب الفنان “إسر ياسين”عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": خالص عزائى لضحايا حادث أتوبيس جامعة الجلالة، وخالص تمنياتى بالشفاء العاجل للمصابين"

واكتفى الفنان “نبيل الحلفاوي” بالتعليق بالدعاء للضحايا، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة إكس: رحم الله ضحايا انقلاب أتوبيس الجلالة ومن على المصابين منهم بالشفاء وأنعم على أسرهم بالصبر والسكينة.

بينما قال الفنان خالد سرحان معلقا على هذا حادث الجلالة في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حزين أوي على الشباب الضحايا.. لا حول ولا قوة الا بالله"

نعت الفنانة" دنيا سمير غانم" الضحايا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": البقاء لله ..ربنا يصبر أهلهم يارب"