شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على فرانشيسكا ابنة كلينت إيستوود بتهمة العنف المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل عن إلقاء القبض على فرانشيسكا، ابنة كلينت إيستوود، بتهمة العنف المنزلى بعد أن دخلت فى مشاجرة مع صديقها فى لوس أنجلوس.

وكانت ابنة إيستوود، البالغة من العمر 31 عامًا، ووالدتها الممثلة فرانسيس فيشر، تقود سيارتها فى بيفرلى هيلز مع شريكها عندما دخلا فى جدال، وتم القبض عليها وحجزها بتهمة ارتكاب جناية عنف منزلى.