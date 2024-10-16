شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 23.. وليد يعترف بحبه وليلى تبادله نفس المشاعر والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل برغم القانون، اعتراف وليد (هانى عادل) بحبه إلى ليلى (إيمان العاصى)، حيث يطلب منها أن تعطيه الفرصة والوقت يكون بجانبها حتى تصبح حرة من زوجها وأن تتركه يحبها فى هذه الفترة، وتظهر ليلى وأنها تبادله نفس المشاعر، ثم تتحرك الأحداث سريعا وتفتح ليلى مكتب محاماة فى القاهرة، وتتحسن حالة بريهان الصحية وتصبح أفضل.

تقرر بريهان مغادرة منزل ليلى بعدما أصبحت أفضل وتشكر والد ليلى على دعمه لها واعطائها الأمان الغائب عنها منذ وفاة والدها، كما شكرت ليلى على كل ما قامت به معها، وأكدت لها أنها عرفت لماذا تزوجها أكرم عليها، وفى نهاية الحلقة يتم الكشف أن أكرم (محمد القس) على علاقة بشيرين التى كانت تنصب على وليد ويعود الفلاش باك الذى يكشف عن بداية علاقة أكرم بشيرين وتخطيطه للنصب على وليد بعدما ساعدها فى التخلص من زوجها.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.