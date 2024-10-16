شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تهنئ المنتخب الوطنى للتأهل إلى كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الشركة المتحدة على تهنئة المنتخب الوطنى على التأهل لبطول كأس أمم أفريقياً، وكتبت الصفحة الرسمية للشركة بوست، قالت خلاله: "تهنئ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتخب الوطنى لكرة القدم بالتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2025".

وتؤكد الشركة المتحدة أن ما حققه المنتخب الوطنى خلال مشواره المميز في التصفيات الأفريقية، أمر يبعث على الفخر، ويحسب لهذا الجيل المميز من اللاعبين والجهاز الفني الوطنى للمنتخب.



الشركة المتحدة تعلق على فوز منتخب مصر

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله ابراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل الفراعنة رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.