محمد محسن يفتتح حفل مهرجان الموسيقى العربية بأغنية أهو ده اللى صار

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بدأ المطرب محمد محسن حفله الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية أهو ده اللي صار لسيد درويش.

وليلة في حب محمد عبد المطلب تغنى بها المطرب المغربي فؤاد زبادي بحفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة، وقدم باقة من روائع عبد المطلب منها ساكن في حي السيدة، والناس المغرمين، وشفت حبيبي، ومابيسألش عليا أبدا، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ووجه المطرب المغربي فؤاد زبادي التحية لإدارة مهرجان الموسيقى العربية وعلى رأسهم الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا، والدكتور خالد داغر مدير المهرجان، ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والمجهود الكبير المبذول خلال الدورة الحالية.

وأضاف خلال كلمته في حفل مهرجان الموسيقى العربية شرف لي تكريمي في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، وكان حلم حياتي التكريم.

وأحيت المطربة آيات فاروق حفلا غنائيا على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة، وقدمت أغاني لنجوم الزمن الجميل منها ياطير لأسمهان وكنا نتلاقى ودخلك ياطير الوروار لفيروز، ومستغناش عنك لنجاة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم عازف البيانو عمرو سليم حفلاً موسيقياً ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وتضمن الحفل مجموعة من أشهر أعمال الموسيقي العربية التي أعاد سليم صياغتها لتتناسب مع آلة البيانو منها: أغنية مالى لوردة وسهر الليالى لفيروز، كما قدم ميدلي اغاني سعاد حسني، وميدلى وطني.

تتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات 76 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان



محمد محسن يفتتح حفل مهرجان الموسيقى العربية



محمد محسن يفتتح حفل مهرجان الموسيقى العربية بأغنية أهو ده اللي صار



محمد محسن



