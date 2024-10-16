جوري بكر في أحدث ظهور و روبي جريئة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

مي سليم

هنأت الفنانة مي سليم ابنتها لي لي، بمناسبة عيد ميلاده ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد".

ركين سعد

خضعت الفنانة الأردنية ركين سعد، لجلسة تصوير جديدة ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

روبي

ظهرت الفنانة روبي بإطلالة جريئة أثناء إحياء حفلها الأخير ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الأحمر.

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها، على السوشيال ميديا صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل جمهورها.

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

بسنت شوقي

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورًا من حفل زفاف مريم الخشت من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "فرح مريومة".

جنات

خضعت الفنانة جنات لأحدث جلسة تصوير، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت خلالها فستان باللون الأبيض والازرق.

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي برفقة زوجها حارس المرمى محمد عبد المصف، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مطنشني".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة"، وظهرت أنيقة.