تعرف على موعد ومكان عزاء خالة الفنان أحمد زاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد زاهر وفاة خالته، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء، من خلال حسابه بموقع "فيسبوك".

وكشف أحمد زاهر موعد ومكان عزاء خالته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. عزاء المغفور لها باذن الله خالتي العزيزه السيدة سهير مصطفي رياض حرم المرحوم الدكتور فؤاد البحيري الخميس الموافق 17 أكتوبر في مسجد الشرطة قاعة الرزاق .. ارجو قراءه الفاتحة والدعاء للمغفور لها بإذن".

يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، بطولة مي عمر، كمال أبو رية، أروى جودة، من إخراج محمد سامي، ومسلسل "محارب"، بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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