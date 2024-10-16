الخميس.. "شكسبير على الطاولة" و"حاجة مفيش زيها" يفتتحان النسخة الـ12 من "دي- كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنطلق الخميس المقبل أولى فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، والمقام خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، إذ يكمل المهرجان عامه الثاني عشر، وتتضمن هذه الدورة 26 عرضًا متنوعا.

ويفتتح برنامج الفعاليات الخاصة أول أيام المهرجان بعرض "شكسبير على الطاولة" لفرقة من المملكة المتحدة، من إخراج تيم إتشيلز، ويستمر حتى 5 نوفمبر.

ويقدم المهرجان ضمن فعالياته عرض "حاجة مفيش زيها" لفرقة كوارانتين من المملكة المتحدة، خلال الفترة من ١٧ أكتوبر وحتى ١٠ نوفمبر، العرض عبارة عن مساحة لحوار بين شخصين ربما لا يلتقيان عادة، اجتماع سريع بين غريبين يشكلان ويختبران ويتذكران هذه اللحظات وحدهما. تستكشف فعالية "حاجة مفيش زيها" كيف يمكن أن نتفاوض حول اختلافاتنا ونجد نقاط التلاقي، والعرض فكرة وتأليف ريتشارد جريجوري وريني أويشيه.

كما تفتتح أول أيام المهرجان سلسلة الورش الفنية بورشة بعنوان "مساحات من القلق والوحدة" - حوارات برنارد ماري كولتاي وأمين عرفاني، للمخرج فيليب بولاي من فرنسا، وتستمر الورشة حتى 4 نوفمبر، داخل ستوديو عماد الدين بمنطقة وسط البلد، يستخدم بولاي نصوص كتاب مسرحيين مثل برنارد ماري كولتاي وأمين عرفاني وتستكشف هذه النصوص كيف يمكن أن تحول هذه الحوارات والمشاهد المعقدة للحياة على خشبة المسرح.

أما برنامج الفنون الأدائية فيبدأ ثاني أيام المهرجان، بعرض "تذوقني" لمهند قادر من مصر وفرنسا في الثامنة مساء، على ساحة روابط للفنون. وهو عرض تفاعلي يأخذ الجمهور في رحلة عبر الذاكرة، ويقدم العرض اثنان من الطهاة الراقصين.

كما تبدأ في اليوم نفسه ورشة رقص معاصر بعنوان "خبرة وشراكات فنية" للمدرب لوتي ساي، من الدنمارك، بالتعاون مع الراقصين إيريكا كوكومازو وجوسيه لوك، والتي تستمر على مدار يومين في مركز الرقص المعاصر، وتقام هذه الورشة بدعم من سفارة الدنمارك في مصر.

يشار إلى أن المهرجان يضم هذا العام 26 من العروض الفنية المعاصرة واللقاءات ومعارض الفنون البصرية التي تتميز بأفكارها الإبداعية ومواكبتها التكنولوجية وقدرتها على التفاعل مع الجمهور، يقدمها 124 فنانًا من 21 دولة، بالإضافة إلى 9 ورش عمل في مجالات مختلفة، كما يتضمن المهرجان هذا العام فعاليات برنامج "القاهرة تنادي" والذي يتضمن استضافة 13 مخرج ومصمم رقص من المنطقة العربية والعرب المقيمين بالخارج ويبدأ أولى فعالياته الخميس 17 أكتوبر.