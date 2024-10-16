فيديو| أيمن زيدان يرقص في حفل زفاف نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان السوري أيمن زيدان، بزفاف نجله حازم في حفل حضره عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وبحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني السوري واللبناني وذلك بأحد فنادق العاصمة دمشق.

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو من كواليس حفل الزفاف، ظهر خلاله زيدان وهو يرقص فرحًا بدخول نجله عش الزوجية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وهم الفنانة سلاف فواخرجي، شكران مرتجي، يزن السيد، عبير شمس الدين، روعة ياسين، رنا الأبيض، نور علي، وائل رمضان، علاء قاسم، سامر البرقاوي، وحرصوا على الحضور وتهنئة زيدان بزفاف نجله.

واعتذر الفنان أيمن زيدان مؤخرًا عن حضور تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، حيث كشفت إدارة المهرجان عن تلقيها رسالة صوتية من الفنان السوري اعتذر فيها عن عدم حضوره وتكريمه في الدورة الجديدة المقرر انطلاقها في شهر أكتوبر الجاري، وذلك بسبب ما يشهده لبنان من أحداث مؤسفة.

يذكر أن أيمن زيدان يشارك ببطولة عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "أيام الرصاص"، وفيلم "فيك أب"، ومسلسل "زقاق الجن".

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