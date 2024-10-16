3 فنانين في الافتتاح.. تركي آل الشيخ يكشف موعد أولى حفلات موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أولى حفلات النسخة الخامسة من موسم الرياض.

ونشر تركي، البرومو الدعائي لـ أولى حفلات موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أول حفلات موسم الرياض مع الفنانين فؤاد عبدالواحد وعايض وجواد العلي على مسرح بكر الشدي يوم الخميس 17 أكتوبر".

وتُنظم الحفل الموسيقي شركة بنش مارك بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية.

يذكر أن تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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