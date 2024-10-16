رمضان 2025.. نبيل عيسى بطلا أمام ريهام حجاج في مسلسل "كنترول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان نبيل عيسى عن تعاقده على المشاركة في بطولة مسلسل "كنترول"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2025.

المسلسل تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد صالح.

وأكد نبيل عيسى في بيان صحفي أنه يغير جلده الفني في العمل، إذ يظهر بشخصية لم يقدمها في أعماله السابقة، كما يخوض من خلاله مغامرة الدراما الرمضانية القصيرة، إذ تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة.

ويعيش نبيل عيسى حاليا انتعاشة فنية، إذ ينشغل الفترة الحالية بالتحضير والانتهاء من تصوير ثلاثة أعمال فنية مختلفة، من بينها مسلسلين وفيلم سينمائي.

ويعود نبيل عيسى لعالم الدراما التليفزيونية بعد النجاح الكبير الذي حققه في "ما تيجي نشوف"، الذي جمعه بـ هنا شيحة وطارق صبري.