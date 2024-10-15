شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل عيسى يشارك فى بطولة مسلسل "كونترول" والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفنان نبيل عيسى تصوير دوره في مسلسل "كونترول"، للنجمة ريهام حجاج، والعمل من تأليف أيمن سلامة، والمخرج أحمد صالح، وينشغل حاليا في تصوير أولى مشاهده، على أن يدخل به في منافسات الدراما الرمضانية للعام المقبل.

ويغير نبيل عيسى جلده الفني خلال بطولة المسلسل المنتظر الذي يظهر خلاله بشخصية غير معتادة عن أعماله السابقة، كما يخوض خلاله مغامرة الدراما الرمضانية القصيرة نسبيا عبر 15 حلقة لأول مرة.

المسلسل 15 حلقة، في خطوة أولى لريهام في تقديم أعمال ذات الـ 15 حلقة في الدراما التليفزيونية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الممثلين المشاركين في العمل خلال الفترة المقبلة.

وكانت ريهام حجاج شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل صدفة، الذي كانت تدور أحداثه حول المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.