عمرو سليم يمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية بأجمل المقطوعات الموسيقية.. صور

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قدم عازف البيانو عمرو سليم حفلاً موسيقيا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وتضمن الحفل مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية التي أعاد سليم صياغتها لتتناسب مع آلة البيانو منها: أغنية مالى لوردة وسهر الليالى لفيروز، كما قدم ميدلي اغاني سعاد حسني، وميدلى وطني.

مهرجان الموسيقى العربية

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان



عمرو سليم يمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية بأجمل المقطوعات الموسيقية



عمرو سليم يمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية