"اشترينا حقوق أرض النفاق بـ مليون جنيه".. 28 صورة من لقاء مدحت العدل في "بيت الحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود بكار:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء لقاء مفتوح بعنوان "الكتابة.. البعد الاخر للحياة" وحل السيناريست الكبير مدحت العدل، ضيفا، وأدارت الندوة نسمة نور الدين وذلك في القاعة الكبرى بمبنى بيت الحكمة للثقافة، بمنطقة وسط البلد- القاهرة.

وتطرق العدل خلال حديثه إلى مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الكتاب والكتابة بشكل عام نظرًا للتطور الكبير الذي يشهده حاليًا، وعن أساليب الكتابة المختلفة سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية والتحديات التي يواجهها الكتاب، كما تحدث عن مسلسل "أرض النفاق" وكشف عن كواليس لأول مرة، إلى جانب تفاصيل تخص مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

حرص مدحت العدل على توجيه الشكر والتحية للمتواجدين في اللقاء فور وصوله، وأعرب عن سعادته لتواجده هذه الندوة في محاولة للحديث عن أزمات الكتاب وإيجاد حلول في مواجهة تطور الذكاء الاصطناعي.

وعن كواليس مسلسل "أرض النفاق" قال: "احنا اشترينا الخلفية من عيلة عبد الرحمن الشرقاوي بـ 100 ألف جنيه، لما جينا نعمل أرض النفاق أعلنا عن المسلسل قبل ما نشتري الحقوق، واشترينا الحقوق بمليون جنيه بعشر أضعاف اللي اشترينا بيه أي حاجة تانية لأننا كنا أعلنا خلاص ومتقدرش بقى تتراجع".

وعن تنوع أساليب الكتابة سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية والمسرح قال: "كل ده هو الدراما هو نفس الفكرة بتعمل مسلسل إذاعي زي ما بتعمل مسلسل تلفزيوني في الآخر في حاجة اسمها فكرة وبعد كدة الفكرة دي ازاي بتحولها لقصة وبعدين بتبدأ تعمل بروفايل للشخصيات وكل ده في كل أنواع الكتابة".

وعن التطور الكبير للذكاء الاصطناعي قال مدحت العدل: "هناك شفرة إنسانية تساعدك على الكتابة لها علاقة بتجاربك الخاصة منها نجاحاتك وإخفاقاتك وجراحك وخياناتك بتخليك تطلع حاجة شبهك انت بس، وكلنا هنستفيد من الذكاء الاصطناعي زي أي حاجة تانية، وأنا معنديش أبعاد عن موضوع الذكاء الاصطناعي لكن زي أي حاجة في الدنيا زي التليفونات والسوشيال ميديا لما نعرف أبعاده هنستفيد منه".

وكشف السيناريست مدحت العدل مؤخرًا عن تفاصيل مشاريعه الفنية خلال الفترة الماضية وذلك خلال لقاء مع موقع "ET بالعربي"، وقال: " بحضر كذا عمل منهم عمل للفنانة الكبير شريهان مسلسل درامي، المسرح لسه بتحسس الخطى كده لكن إن شاء الله هعمل رابعة العدوية إخراج الدكتور أشرف زكي، وبعمل مارلين مونرو برده ميوزيكال، هما اتكتبوا والتحضيرات اشتغلت".

ندوة مدحت العدل ضيف بيت الحكمة ويتحدث عن "الكتابة.. البعد الآخر للحياة" - YouTube

يذكر أن آخر مشاركات مدحت العدل بكتابة سيناريو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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