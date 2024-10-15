بداية من 27 أكتوبر.. "الجونة السينمائي" يعرض أفلاما من دورته السابعة في سينما زاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- من الموجي:

تقدم الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام 14 فيلماً للعرض في سينما زاوية، وتُعرض الأفلام يومياً من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

وأعلن المهرجان عن الأفلام التي سيتم عرضها، ومنهم: ثلاثة أفلام من المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي لهذا العام (THE SUBSTANCE، THE SEED OF THE SACRED FIG، CAUGHT BY THE TIDES).

ومن الأفلام التسجيلية يعرض المهرجان مع ترجمة عربية: (SOUNDTRACK TO A COUP D'ETAT و MISTRESS DISPELLER).

يتضمن البرنامج أيضاً أحدث أفلام المخرج بيدرو ألمودوفار THE ROOM NEXT DOOR، وفيلم ALGIERS الذي يمثل الجزائر في الدورة المُقبلة من جوائز الأوسكار، والفيلم المفضل لدى الجمهور في مهرجان صندانس GIRLS WILL BE GIRLS، وفيلم THE STORY OF SOULEYMANE الحائز على جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثل في قسم نظرةً ما بمهرجان كان السينمائي.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تنطلق فعاليات دورته السابعة في 24 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.