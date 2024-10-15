أول بطولة لـ محمد سلام.. المتحدة للخدمات الإعلامية تروج لمسلسل "كارثة طبيعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بدء العملية الإنتاجية الخاصة بمسلسل "كارثة طبيعية" بطولة الفنان محمد سلام وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

ونشرت المتحدة صورة للفنان محمد سلام وعلقت عليها: "إطلاق أحدث أعمالنا الدرامية كارثة طبيعية بطولة محمد سلام بالتعاون مع منصة واتش ات ومن تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد، ترقبوا المزيد من التفاصيل قريبًا".

ويعد مسلسل "كارثة طبيعية" هو أولى بطولات الفنان محمد سلام المطلقة في الدراما التلفزيونية، وكشف مؤلف المسلسل أحمد عاطف فياض عن انطلاق تصوير المسلسل عبر نشر صورة لكلاكيت العمل على حسابه الرسمي "فيسبوك" وعلق: "دعواتكم، ثاني أعمالي الدرامية، إخراج حسام حامد.

ويعد مسلسل "كارثة طبيعية" هو التجربة الثانية للمؤلف أحمد عاطف فياض وذلك بعد مسلسل "بالطو" أولى بطولات الفنان عصام عمر المطلقة في الدراما التلفزيونية وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة وقت عرضه.

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد سلام بالجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" بطولة الفنان أحمد مكي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن محمد سلام يشارك بفيلم "بضع ساعات" وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم مي عمر، أحمد صلاح السعدني، هنا الزاهد، أسماء جلال، مايان السيد، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

فتحي عبدالوهاب يكشف عن سبب اعتذاره عن مسلسل "المداح 5"