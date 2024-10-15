مدحت العدل عن تطور الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الكتاب: "هنستفيد منه لما نعرف أبعاده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود بكار:

شارك السيناريست الكبير مدحت العدل في لقاء مفتوح مساء اليوم الثلاثاء بعنوان "الكتابة.. البعد الاخر للحياة" وتدير اللقاء نسمة نور الدين وذلك في القاعة الكبرى بمبنى بيت الحكمة للثقافة، بمنطقة وسط البلد- القاهرة.

تطرق مدحت العدل خلال حديثه عن أساليب الكتابة المختلفة سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما وعن مدى تأثير الذكاء الاصطناعي وتطوره على الكتابة والكتاب بشكل عام، إلى جانب كواليس وتفاصيل كشف عنها لأول مرة تخص مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن التطور الكبير للذكاء الاصطناعي قال مدحت العدل: " هناك شفرة إنسانية هي من تساعدك على الكتابة لها علاقة بتجاربك الخاصة منها نجاحاتك وإخفاقاتك وجراحك وخياناتك، بتخليك تطلع حاجة شبهك انت بس، وكلنا هنستفيد من الذكاء الاصطناعي زي أي حاجة تانية، وأنا معنديش أبعاد عن موضوع الذكاء الاصطناعي لكن زي أي حاجة في الدنيا زي التليفونات والسوشيال ميديا لما نعرف أبعاده هنستفيد منه".

كشف السيناريست مدحت العدل مؤخرًا عن تفاصيل مشاريعه الفنية خلال الفترة الماضية وذلك خلال لقاء مع موقع "ET بالعربي"، وقال: " بحضر كذا عمل منهم عمل للفنانة الكبير شريهان مسلسل درامي، المسرح لسه بتحسس الخطى كده لكن إن شاء الله هعمل رابعة العدوية إخراج الدكتور أشرف زكي، وبعمل مارلين مونرو برده ميوزيكال، هما اتكتبوا والتحضيرات اشتغلت".

يذكر أن آخر مشاركات مدحت العدل بكتابة سيناريو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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