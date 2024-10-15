ريهام عبد الغفور تنعى ضحايا حادث الجلالة برسالة مؤثرة:"ربنا يكفينا شر المستخبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور ضحايا ومصابي حادث الجلالة الذي وقع أمس الاثنين على طريق الجلالة- السخنة وأسفر عن وفاة أشخاص وإصابة آخرين.

ونشرت ريهام نعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم ويكفينا شر المستخبي يارب".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ريهام عبد الغفور بفيلم "ليلة العيد" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وهم النجمة يسرا، يسرا اللوزي، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، وتدور أحداث الفيلم حول عدد من قضايا المراة، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبد العزيز، وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن ريهام تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل "كتالوج" ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم محمد فراج، تارا عماد، خالد كمال، إخراج وليد الحلفاوي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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