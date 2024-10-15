أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على تهنئة نجوم الفن بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبرت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن سعادتها بعد قيام عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي بمعايدتها بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت شيرين مقطع صوتي، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، ردت فيه على تهنئة جمهورها وزملائها من نجوم الفن، بمناسبة عيد ميلاده، وقالت: "عايزة أشكر كل الناس اللي وجهت لي تهنئة عيد ميلادي، اللي عما عيلتي الكبيرة وأثروا فيا جدا السنة دي، ربنا يخليكم ليا حبايبي قلبي بيخاف عليكم اكتر من اي حاجة".

وأضافت: "الحقيقة معايدة سميرة سعيد النجمة الكبيرة الديفا صديقتي الغالية، ومها صحبتي مش هنسى جمال الفويس والمعايدة بتاعتك شكرا".

وأكمل: "أستاذ بهاء الدين محمد، أستاذ وائل جسار، أستاذة لميس، ويجز حبيبي، بهاء حبيب قلبي، وائل جسار نجم كبير جدا وأخويا، بقوله ربنا يكون في عونكم وتشوفوا لبنان خضراء ومتعمرة ونرجع تاني ضيفوكم وتشيلونا من على الأرض شيل يارب يكون مع لبنان يارب".

وتابعت: "الإعلامية لميس الحديدي حبيبتي أستاذتي وحبيبة قلبي، شكرًا يا ويجز على معايدتك الجميلة الرقيقة يا رقيق وحساس وشكرا يا حبيبي أوي".

ووجهت شيرين رسالة لـ عزيز الشافعي وتامر حسين وتوما، قائلة: "ليكم معزة خاصة في قلبي، دول ساعدوني وبنوني من جديد، وعايز أقولهم نجاحي أهديه ليكم عشان أنتم شركاء فيه، وأنا مبسوطة أوي بقى ليا أصحاب زيكم ناس نضاف وربنا يخليكم ليا".

واستطردت: "محمود الليثي مش عارف أقول لك إيه؛ هتجيلي البيت وهنقعد وأعمل لك أكل ونضحك ونهزر وأنت غالي عندي أوي وغنوتك الجديدة ما ببطلش اسمع فيها (يا عم المجال كله)، شكرا يا حبيب قلبي شكرا على طيبتك ولسانك الحلو، أنت خيرك عليا يا ليثي حبيبي، أنا مش هنسى وقفتك معايا في فرح أختي، تسلم لي يا حبيبي شكرا، وكل سنة وأنت بخير وكل سنة وأنت ناجح".



كما وجهت رسائل أخرى لبعض أصدقائها قائلة: "خالد سليم النجم الكبير ألف شكرا حبيبي، وصديق غالي شكرا يا حبيبي على معايدتك، وكل سنة وأنت حبيبي طيب وفي بيتك سالم غانم أنت وأهل بيتك، هايدي موسى حبيبي قلبي، شكرا يا أجمل صوت، وشكرا على قلبك وإحساسك الحلو، وكمان مش عايزة انسى كلام المطربة ساندي، حبيبتي شكرا، لأنها قالت كلام حلو في حقي.. شكرا جدا، تامر عبد المنعم متعهد الحفلات الكبير، صديق غالي من زمان. شكرا يا حبيبي ودائما موفق في شغلك، وسارة صاحبتي شكرا حبيبة قلبي على معايدتك الجميلة. وحسن أبو الروس طبعا شكرا يا لذيذ يا رايق شكرا على كلامك الحلو. انا مش عارفة أجاريك طبعا في لسانك الحلو والحاجات اللي أنت قلتها دي عني بجد الف شكرا".

واختتمت: "شكرًا لكل إنسان عيد عليا في عيد ميلادي السنة دي، لأنه كان فارق معايا أسمع صوتكم ومعايداتكم ليا فرحتني وحسستني إن عيدي السنة دي غير كل سنة.. ألف شكرا يا حبايبي".

تستعد شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفلات غنائية في الكويت، نوفمبر المقبل، إضافة إلى حفل غنائي في مدينة دبي، في 13 ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضا..

غدا.. طرح فيلم "عنها" بدور العرض السينمائي

بالصور.. أحدث ظهور لعبير صبري والجمهور يغازلها: "ملكة جمال"