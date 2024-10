شكرا لقرائتكم خبر عن غفران محمد تغنى "قوم" ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل برغم القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهيت الفنانة غفران محمد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "قوم"، والتى ستعرض ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي والذى يعرض على قناة ON.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون من بطولة إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

وشاركت الفنانة غفران محمد فى شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وقدمت ضمن أحداثه دور شقيقة حسن الرداد، كما شارك في بطولة العمل كل من أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل محارب دارت أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.