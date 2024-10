شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 23 تكشف مخطط سوسن ضد محمود شرشر وتحالفها مع أكرم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل برغم القانون عن مخطط سوسن (جورى بكر) لتوريط زوجها محمود شرشر (محمد محمود عبد العزيز) حتى يكون دائماً فى حاجة لها، بعدما أبلغت عن المصنع ووجود حالات تسمم من العصير الذى ينتجه، حتى يعرف أن سوسن هى المنقذ له وأنه يحتاجه طول الوقت، كما أنها قابلت أكرم (محمد القس) الذى طلبها للاتفاق معها على مساعدته.

ويكشف أكرم لسوسن أنه على علم بما قامت به ضد زوجها، ويحاول تهديدها بإبلاغ محمود بما قامت به، لترد عليه بتهديده بأنها ستظهر فيديو كتب كتابه على ليلى والذى يثبت زواجه من ليلى (إيمان العاصى) وسيخسر القضية مباشرة ويعرض عليها أن تكون المحامية الخاصة به وبالشركة، وفى جانب آخر يذهب وليد (هانى عادل) إلى خالد (شادى مقار) محاولة منه لكشفه أمام النيابة بأن البلاغ الذى قدمه ضد ليلى كيدى لكن خالد يتصل بأكرم ويخبره ويعرف كيف يخرج من هذه الورطة.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

تدور مسلسل برغم القانون فى دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التى تعيش فى مدينة بورسعيد، وتستيقظ فى صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أى سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفى "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.