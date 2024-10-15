شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Slow Horses للموسم السادس على Apple TV+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت منصة Apple التليفزيونية الضوء الأخضر للموسم السادس من مسلسل Slow Horses، استكمالاً لحالة النجاح الكبير التى حققها المسلسل طوال المواسم الماضية، بطولة النجم العالمي جاري أولدمان.

وفي الموسم السادس، ينطلق الجواسيس هاربين بينما تورطهم ديانا تافيرنر (كريستين سكوت توماس) في لعبة انتقام عالية المخاطر، وسيستند الموسم السادس على روايات ميك هيرون Joe Country و Slough House، وهما الكتابان السادس والسابع في السلسلة.

وكانت منصة Apple أعلنت عن إضافة بطلين جديدين إلى سلسلة Slow Horses، وهما أوليفيا كوك وجوناثان برايس، اللذان سينضمان إلى جارى أولدمان وكريستين سكوت توماس وجاك لودين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "Deadline"، على أن يتم تصوير موسمين متتاليين دفعة واحدة من العمل، وطرحهما بالتتابع على المنصة.

مسلسل Slow Horses مبنى على روايات الجاسوسية التي كتبها ميك هيرون، حيث يتبع مجموعة من عملاء المخابرات البريطانية بقيادة جاكسون لامب (أولدمان)، ويتم تصويرالمسلسل حاليًا في المملكة المتحدة.