شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عزاء والدة المطرب أحمد فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب أحمد فريد عن موعد تلقى عزاء والدته التى رحلت اليوم، حيث كتب بوست عبر حسابه قائلاً: "العزاء غدا بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، عقب صلاة المغرب، يارب ارحمها واغفر لها دعواتكم ليها بالله عليكم".



أحمد فريد يعلن موعد عزاء والدته

فريد مطرب شاب بدأ مشواره الغنائى من خلال الغناء بدار الأوبرا من خلال مركز تنمية المواهب واستمر بالغناء على مسارح الأوبرا لمدة 6 أعوام، قرر بعدها أن يخوض تجربة الغناء خارج دار الأوبرا إلى أن تقابل مع المنتج أحمد جمال وأنتج له أولى أغانيه "بأمارة مين"، التى حققت شهرة واسعة وقت طرحها.



المطرب أحمد فريد ووالدته

وبعدها طرح النجم رامى جمال وأحمد فريد أغنية تحمل اسم "أهى مشيت" على طريقة الدويتو، وهى من كلمات جمال الخولي وتوزيع زاك وألحان رامى جمال.