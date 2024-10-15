عبير نعمة تجرى بروفة مع المايسترو أحمد عويضة قبل حفلها بالموسيقى العربية

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القاهرة - سامية سيد - تجرى المطربة اللبنانية عبير نعمة بروفتها الأخيرة بإحدى قاعات دار الأوبرا قبل حفلتها، ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك فى تمام الساعة 8 ونصف مساء غد الأربعاء على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، وقررت التبرع بعائدات الحفل لصالح الأسر اللبنانية المتضررة وسط الأحداث المأساوية التى تعيشها بيروت حاليًا.



عبير نعمة تجرى البروفة الأخيرة



عبير نعمة تجرى البروفة الأخيرة مع المايسترو احمد عويضة



عبير نعمة



عبير نعمة تجرى البروفة الأخيرة بمهرجان الموسيقي العربية



عبير نعمة قبل حفلتها غدا بمهرجان الموسيقي العربية



عبير نعمة



عبير نعمة تجرى البروفة الأخيرة مع المايسترو احمد عويضة