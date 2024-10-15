شكرا لقرائتكم خبر عن خالد حماد: أوان الورد شهادة ميلادى ونحتاج دعما من المسئولين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار والمؤلف الموسيقي خالد حماد فى لقاء على تليفزيون الخليج 365 إنه سعيد بانضمامه لتقديم فقرة من مؤلفاته الموسيقية فى مهرجان الموسيقي العربية الـ32، رغم أنه ليس من هواة العمل أمام الجماهير، وقبل هذا الحفل بناء طلب الجماهير في كل مكان تقديم حفلات مثل حفلات الموسيقار عمر خيرت.

وأضاف حماد أن أول عمل قدمه للجمهور هو مسلسل أوان الورد بطولة النجمة يسرا وتأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف عام 2000، لافتا إلى أن المخرج عمرو عرفة أول من قدمه فى الأعمال الدرامية، وقال إنه مطالب دائما بتقديم حفلات لكن هذه الحفلات تحتاج دعما من المسئولين لأنها مكلفة.

خالد حماد هو مؤلف موسيقي وملحن ومخرج سينمائي ومنتج، تخرج فى المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار قسم تأليف وقيادة بتقدير عام جيد جداً عام 1995، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج، وتخرج بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف عـام 2000 قام بإخراج أكثر من فيلم تسجيلى وروائي قصير منها: عبد الله والبحر، عليك واحد، شجرة التوت، ولم يحترف الإخراج إلى الآن.

اشترك منذ الطفولة في نشاطات فنية مختلفة في عدة مجالات ومنها الموسيقى من خلال العزف وتكوين وقيادة فرق موسيقية والتمثيل من خلال التحاقة بالمسرح القومي للأطفال في مرحلة الدراسة الثانوية، وكذلك بعض الأعمال في الدراما التليفزيونية والسينما، بدأ عملياً بتأليف موسيقى مشاريع تخرج معهد السينما، وكذلك موسيقى البرامج التليفزيونية والإعلانات وغيرها منذ دراسته بالمعهد العالي للموسيقى "الكونسيرفتوار" بالقاهرة.

يعمل فى عدة مجالات مرتبطة بالفن والإعلام، بالإضافة للتأيف الموسيقي والإخراج، عمل وطور في مجال الصوت والمكساج والدوبلاج والخدمات الإنتاجية في السينما والتليفزيون، وقام بالعمل في مجال الإعلام الفني وذلك عن طريق قيامه بإنشاء موقع إلكتروني خاص بأخبار السينما والتليفزيون والفن.

ومن مؤلفاته الموسيقية بالمسلسلات أوان الورد بطولة يسرا للمخرج سمير سيف النساء قادمون بطولة حسين فهمي وهاله فاخر للمخرج حسن بشير، ملك روحي بطولة يسرا وأحمد عز للمخرج مجدي أبو عميرة، لقاء على الهوا بطولة يسرا وسامي العدل للمخرج محمد النجار، خاص جداً بطولة يسرا للمخرجة غادة سليم، قانون المراغي بطولة خالد الصاوي للمخرج أحمد عبد الحميد، خاتم سليمان بطولة خالد الصاوي للمخرج أحمد عبد الحميد، العقرب بطولة منذر رياحنه للمخرج نادر جلال، العراف بطولة عادل إمام للمخرج رامي إمام، نقطة ضعف بطولة جمال سليمان ورانيا فريد شوقي للمخرج أحمد شفيق، صاحب السعادة بطولة عادل إمام للمخرج رامي إمام، تفاحة آدم بطولة خالد الصاوي للمخرج علي إدريس، أزمة نسب بطولة زينة ومحمود عبد المغني للمخرج سعيد حامد، كلمة سر بطولة لطيفة وهشام سليم للمخرج سعد هنداوى، عوالم خفية 2018 إخراج رامي إمام، فالنتينو 2020 إخراج رامي إمام وغيرها من المسلسلات.