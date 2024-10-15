بداية جديدة .. الثقافة تدشن فعاليات مهرجان "أهالينا" بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة -

دشنت وزارة الثقافة، أولى فعاليات مهرجان "أهالينا"، بقصر ثقافة المطرية بالقاهرة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن برنامج الوزارة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والذي يتضمن أنشطة متنوعة أعدتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

شهد فعاليات افتتاح المهرجان لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، د.نهى نبيل، مدير عام الإقليم، د.ابتهال العسلي، مدير عام فرع ثقافة القاهرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والثقافية بالمحافظة.

استهل اليوم بتفقد الحضور لمعرض الأشغال اليدوية والفنون التشكيلية، ومعرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات الهيئة بأسعار مخفضة للجمهور.

وأعربت رئيس الإقليم عن سعادتها بإقامة المهرجان في أكتوبر شهر الانتصارات، موجهة التحية الحضور، والشكر لكل من ساهم في إطلاق تلك الفعالية بنجاح.

من ناحيتها أكدت مدير عام الفرع أهمية المهرجان ودوره الهام في نشر الوعي الثقافى والفني من خلال ما يتضمنه من فعاليات كالورش الفنية والحرفية ومنها تعليم فن الكورشيه، الأوريجامي، أساسيات الطباعة، والمشغولات اليدوية بالخرز والجلد، والرسم الحر وغيرها، هذا بالإضافة إلى اللقاءات التثقيفية والعروض الفنية المختلفة.

وتواصلت فعاليات اليوم مع لقاء عن السيرة الذاتية للمخرج عبد الرحمن الشافعي، بحضور كل من د. محمد عبد الصمد، الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس، ود. وائل سليم، رئيس نادي الأدب بالمكتبة الثقافية لحي المعادي.

تحدث د. محمد أمين عبد الصمد عن نشأة الشافعي ابن محافظة الشرقية، وعلاقته بالمسرح بدءا من التحاقه بشعبة المسرح العالمي، ثم انتدابه مخرجا للثقافة الجماهيرية، وتعيينه مديرا لمسرح السامر.

كما تناول تفصيليا كيفية تعامل "الشافعي" مع النص الشعبي والفنون القولية، والموسيقى الشعبية، وكيف كان دقيقا في اختيار نصوصه كما جاء في أعماله من السير الشعبية ومنها "شفيقة ومتولي، عاشق المداحين، حكاية من وادي الملح، والسيرة الهلالية التي حصل من خلالها على جائزة الدولة التشجيعية.

من ناحيته تحدث د. وائل سليم عن رؤية "الشافعي" الإبداعية، وكيف برع في انتقاء عناصر المأثور الشعبي وتوظيفها فنيا وفقا لموروثه الثقافي، الأمر الذي جعل نصوصه مميزة.

ثم توالت الفقرات الفنية بمجموعة من الأغاني الوطنية قدمها عدد من الأطفال الموهوبين بقصر ثقافة الأسمرات بقيادة المايسترو سعيد توفيق.

واختتم اليوم بعرض فني لفريق كورال مركز الجيزة الثقافي بقيادة المايسترو سامح نبيل، تضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والتراثية منها: "خلي السلاح صاحي، بسم الله، قادرين نعملها، فيها حاجة حلوة، حلوة بلادي السمرة، رايات النصر، اسلمي يا مصر، ويا أغلى اسم في الوجود".

فعاليات مهرجان "أهالينا" بمحافظة القاهرة تنفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرع ثقافة القاهرة، وتأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة خلال الشهر الحالي بالقاهرة والمحافظات، يشهد فعاليات متنوعة من بينها أنشطة مبادرة بداية، وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات وأنشطة المكتبات وذوي الهمم بجانب اللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف البرنامج الخاص بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.