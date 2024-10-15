دور العرض تستقبل فيلم "عنها" بطولة أحمد مالك وندى الشاذلي

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل دور العرض السينمائية في مصر، غدا الأربعاء، فيلم "عنها" بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة ندى الشاذلي، وذلك بعدما كشفت شركة الإنتاج عن البرومو الخاص بالفيلم.



برومو فيلم عنها



وجاء برومو فيلم عنها، معبرا عن الإثارة والتشويق لأحداث الفيلم حول علاقة غامضة تجمع أحمد مالك وندى الشاذلى، فبدأ البرومو بمشاهد خاطفة تعبر عن صراع نفسى للبطلة الفيلم ندى الشاذلى، التى تمر بأزمة لم يكشف عنها البرومو وترك التساؤلات مفتوحة للمشاهد، لخلق حالة من الشغف لدى الجمهور لدخول الفيلم للإجابة على كل التساؤلات لديه.



وزادت جرعة التشويق والإثارة في برومو فيلم عنها، إذ يرتدي أحمد مالك البدلة والطربوش الأحمر، ويقول إن هناك محاولة اغتيال، ليزيد الغموض أكثر لدى المشاهد.



قصة فيلم عنها



وتدور أحداث الفيلم في حقبة الثلاثينيات حول سيدة عشرينية تدعى «درية»، وتم اغتيال زوجها في تلك الفترة، ومن ثم دخلت في حالة وحدة شديدة وانعزلت بنفسها داخل بيتها رافضة التعامل مع العالم الخارجي.



أبطال فيلم عنها



فيلم عنها من بطولة كل من أحمد مالك، ندى الشاذلي، فدوى عابد، وآخرين من نجوم الفن، وتأليف وإخراج إسلام العزازي، وإنتاج دينا فاروق.



وكان صناع فيلم أطلقوا خلال الأيام الماضية، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "إشمعنى يا نخ"، وهي من غناء ندى الشاذلي، وكلمات بديع خيري وألحان سيد درويش.