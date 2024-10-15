لأول مرة.. لطفي بوشناق يكشف تفاصيل رحلته الأولى للقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل المطرب التونسي القدير لطفي بوشناق ضيفًا في حلقة ببرنامج "معكم منى الشاذلي”، بمناسبة تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة، وذلك يوم الخميس المقبل .

يعرب لطفي بوشناق خلال اللقاء عن سعادته لتكريمه للمرة الثانية فى مهرجان الموسيقى العربية، ويؤكد أن الوقوف على مسرح دار الأوبرا المصرية يعد شرفًا.

خلال الحلقة يغنى المطرب المخضرم بوشناق عدد من الأغانى لكبار المطربين المصريين، كما يكشف عن قيامه بتسجيل 16 أغنية جديدة جميعها عن المهن، منها "الحلاق والنجار والقرداتى، والخباز.. إلخ".

كذلك يحكى بوشناق عن أول رحلة له إلى القاهرة وقت أن كان يعمل فى مطار القاهرة ضمن موظفين تابعين للخطوط الجوية التونسية، وعن لحظة وقوفه أمام لجنة الإذاعة المصرية وانبهار أعضاء اللجنة بصوته.

ولأول مرة، يحكي لطفي بوشناق عن تفاصيل إنسانية فى حياته مؤثرة جدًا، عن لحظة وفاته والده وإصابته النفسية التى أفقدته القدرة على الكلام لعدة أشهر، كما يحكي عن سر تعلقه بالحيوانات وتربيته لهم فى منزله.

وبكلمات حزينة يبدي بوشناق حزنه لما يحدث فى غزة ولبنان وسط صمت من العالم، موجهًا دعواته بأن يحفظ الله الأشقاء في فلسطين ولبنان.