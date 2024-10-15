موعد انطلاق الدورة الثانية مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

ياسر رشاد - القاهرة - تضع إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، اللمسات الأخيرة، استعدادا لانطلاق الدورة الثانية من المهرجان شهر نوفمبر المقبل، بأكاديمية الفنون، وتحمل الدورة اسم الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي، وتترأسه شرفيا الدكتورة غادة جبارة.

وقالت الدكتورة داليا همام، مؤسس ورئيس المهرجان، إن الدورة الثانية من المهرجان سوف تقام خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر بأكاديمية الفنون، والتي تجري فيها الاستعدادات على قدم وساق من أجل استقبال فعاليات الدورة الجديدة، وضمان خروج الفعاليات بشكل لائق ومشرف.

وأضافت "همام" أن تصفيات مسابقة ذوي الهمم والتي تعد أحد المسارات الهامة ضمن فعاليات الدورة الجديدة، سوف تقام يوم 16 أكتوبر الحالي، لاختيار أفضل العروض للمنافسة ضمن المسابقة الرسمية بالمهرجان، وتتكون لجنة مشاهدة عروض ذوي الهمم، كل من : د. داليا همام، د. أميرة الشوادفي،د.على الجنفدى، ومهندسة الديكور نهاد السيد.

وأعربت الدكتورة داليا همام عن سعادتها للإقبال الكبير علي التقدم لمسابقة المخرج الكبير عصام السيد للدوبلاج والتي تم الإعلان عنها في 10 سبتمبر الماضي، مشيرة إلى ان باب التقدم مستمر حتى 20 أكتوبر الحالي، على أن يتم الإعلان عن الفائزين قبل بداية فعاليات المهرجان، وسيتم تكريم الفائزين خلال فعاليات المهرجان ويسلم الجوائز المخرج الكبير عصام السيد.

يشار إلى أن مسابقات المهرجان الثلاثة "النصوص المسرحية، والقصة القصيرة، والرسم" قد أغلق باب التقديم فيها يوم 30 يونيو الماضي، وقد تم إعلان النتائج بعد إنتهاء لجان التحكيم من عملها، وقد تكونت لجنة مسابقة النصوص من الكاتب فهد ردة الحارثي من السعودية،د. على علاوي من المغرب،د.على خليفة من مصر،ومقررة اللجنة الناقدة سارة عمرو،ولجنة تحكيم مسابقة القصة القصيرة تكونت من د.حمدى النورج من مصر،د.اميرة الوكيل من مصر ،د.ندى الغامدى من السعوديةومقررة اللجنة الناقدة منى على ،ولجنة تحكيم مسابقة الرسم تكونت من الدكتورة خلود الرشيدي من (الكويت)، ومهندس الديكور بكار حميدة،والفنان التشكيلة ومهندسة الديكور الاء غايث، ومقررة لجنة التحكيم لهذه الجائزة الناقدة مي الدماصى.

الجدير بالذكر أن الدورة الأولي من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي والتي كانت تحمل اسم النجم فؤاد المهندس، أقيمت في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2024 برئاسة الدكتورة داليا همام، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي مدرية التربية والتعليم بالقاهرة.