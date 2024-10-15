حسن الرداد وإيمي سمير غانم.. حياة يومية أمام جمهورهما (ايه الحكاية)



ياسر رشاد - القاهرة - عبر الفنان حسن الرداد عن سعادته بتكريمه الأخير في الدورة الأولى من مهرجان ملتقى نجم العرب كأفضل ممثل عن مسلسل "محارب".



وكشف الرداد أنه يدرس حاليا مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم أحد العروض المقدمة لهم من أحد الجهات الإنتاجية الكبرى لتقديم رياليتي شو عن حياتهم الشخصية وقال "معروض علينا فعلا الفكرة من جهة كبيرة مقدرش اقول اسمها حاليا وبعد استفتاء اختارونا أنا وإيمي لأن الناس بتحب تشوفنا مع بعض سواء سينما أو مسرح أو تليفزيون وبالنسبة لفادي ابننا يظهر ولا لأ لسة بنفكر في الموضوع لأنه طفل ينفع يطلع ولا لأ ولسة بنفكر في الموضوع عموما".



وخلال اللقاء أكد الرداد على ضرورة تقديم السيرة الذاتية لأساطير الفن المصري ومنهم الفنان الراحل "سمير غانم" وقال "سمير غانم أسطورة عالمية في الكوميديا وهو فارصير غير طبيعي ومجاش زيه ويضحكك ع المسرح لوحده والأساطير لازم تتعمل سيرتهم الذاتية"

وعن ترشيح الفنان محمد ثروت لتقديم سيرة سمير غانم قال"ثروت أنا بحبه وهو واخد نفس مدرسة الكوميديا بتاعت الفارص والاكسسوار لكن خلينا نشوف ممكن أعمل أنا سمير غانم".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد الدرامية هو مسلسل "محارب" الذي خاض به السباق الرمضاني لعام 2024

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.