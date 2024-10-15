حسن فؤاد : أعشق الهدوء والاستقرار وسعيد بتجربة زواجي

ياسر رشاد - القاهرة -

تحدث الفنان حسن فؤاد عن حياته الخاصة وزواجه الناجح وقدم لها رسالة ود ومحبة من خلال برنامج واحد من الناس ، وكانت مفاجأة في البرنامج بحضور زوجته

وحرص الإعلامي د. عمرو الليثي على تقديم التهنئة لهما علي الزواج ، وكيف تم التعارف وكان زواج من خلال التعارف علي الفيس بوك وبعد فترة من التعارف والحديث كان الزواج سريعا

بينما عقبت زوجته انه إنسان طيب وودود وسعيدة جدا بزواجي منه وهو دائما ما يغني في المنزل ، وانا لم اتأثر بتجربة زواجه السابقة واولاده وهو إنسان راقي وطيب جدا

كما قام حسن فؤاد بتلاوة ايات من الذكر الحكيم خلال الحلقة

كما تناولت الحلقة الحديث عن العديد من الأسرار والمفاجآت حول أسباب غيابه وعودته وأيضاً يتحدث عن أسرته ووالديه ، ولقاءه مع الموسيقار عمار الشريعي وتعاونه معه في أغنية أرابيسك والتي حققت نجاح ساحق وذكرياته مع الفنان صلاح السعدني ، ، ونجاحه في غناء تترات المسلسلات ومنها الف ليلة وليلة ، سعد اليتيم والوزير العاشق