الخميس.. انطلاق مهرجان أسوان احتفالاً بتعامد الشمس بمعبد "أبو سمبل"

ياسر رشاد - القاهرة -

مهرجان أسوان .. تنطلق في الثامنة والنصف مساء بعد غد الخميس، فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون، بمسرح فوزي فوزي بأسوان، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ويستمر حتى 22 أكتوبر.

الاحتفال بتعامد الشمس

المهرجان تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تزامنا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل، تلك المعجزة الفلكية التي تعكس براعة المصريين القدماء وينتظرها آلاف السائحين سنويا.

يقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ويشهد مشاركة 9 فرق فنون شعبية مصرية وهي أسوان، الأقصر، توشكى التلقائية، ملوي، الوادي الجديد، الأنفوشي، الغربية، بورسعيد، والتنورة التراثية.

وفي الفترة من 18 حتى 20 أكتوبر، تقام عروض المهرجان في 11 موقعا ثقافيا بالمحافظة، وهم مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، قصر ثقافة كوم أمبو، مكتبة الطفل بدراو، بيت ثقافة كلابشة، قصر ثقافة توشكى، وبيت ثقافة نجع الفرس.

وتنتقل بعدها الفرق لتقدم عروضها بمدينة أبي سمبل حيث يشهد يوم 21 أكتوبر حفلين، الأول بمعبد أبي سمبل في السادسة والنصف مساءً، والثاني بمسرح سوق المدينة في التاسعة مساءً، وتختتم الفعاليات بعروض المعبد صباح اليوم التالي تزامنا مع تعامد الشمس.

مهرجان أسوان للثقافة والفنون ينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وفرع ثقافة أسوان، برئاسة يوسف محمود.