مظاهرة في حب إيمي سمير غانم والدعاء لها بالشفاء العاجل.. ما القصة؟

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، مظاهرة فى حب الفنانة إيمي سمير غانم، والدعاء لها بالشفاء العاجل، بعد مرورها بوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، وأهتم جمهورها ومحبيها بالبحث عن آخر تطورات الحالة الصحية لها.

وعلمت بوابة "الخليج 365" أن الفنانة إيمي سمير غانم، تعاني من مرض حساسية الصدر، وتم تلقيها العلاج اللازم من جلسات بخار لتوسيع الشعب الهوائية.

وكشف زوجها الفنان حسن الرداد، فى أحد البرامج التلفزيونية، عن تعرض الفنانة إيمي سمير غانم، لوعكة صحية فى الفترة الأخيرة، وما زالت تتلقى العلاج اللازم في المنزل، قبل تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد.

ومن المنتظر أن يخوض الثنائي الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، السباق الرمضاني لعام 2025، ويحمل المسلسل اسم "حق آدم" لتعود به إيمي سمير غانم للدراما التليفزيونية بعد فترة غياب، كما تعود للتعاون مع زوجها حسن الرداد، بعد عدة أعمال فنية مشتركة.

ويتكون العمل الرمضاني "حق آدم" من 15 حلقة، والعمل من تأليف أحمد سعد والي، وجاري التعاقد مع المخرج، ومن المقرر أن يظهر حسن وإيمي بعيدًا عن الكوميديا، حيث تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوِّق.

تعود إيمي سمير غانم إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات وتحديدًا منذ تقديمها مسلسل "سوبر ميرو" فى شهر رمضان 2019، بينما تواجد حسن الرداد فى رمضان الماضى بمسلسل "محارب" الذى شارك فى بطولته أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، محمود الليثي، محمود البزاوى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين.

وعن نيته دخول ابنه مجال التمثيل قال حسن الرداد إنه لم يعترض على دخول ابنه مجال التمثيل، لكنه الآن لا يستطيع أن يصرح بذلك.

سبق وشارك الرداد وإيمي في بطولة مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018، وتعاونا بعد ذلك في المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح"، أما في السينما فقدما معًا فيلم "زنقة ستات" عام 2015، وفى العام التالي مباشرة اشتركا في فيلم "علشان خارجين" عام 2016، وأخيرًا ظهور إيمى كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو" الذى قام حسن الرداد ببطولته والذي تم عرضه العام الماضي.

وقدم حسن الرداد في رمضان الماضي 2024 مسلسل “محارب” وهو بطولة عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.