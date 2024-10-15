فن ومشاهير

عيش هواك مع الروبى فى أول ديوان شعرى "عيش هوايا"

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ياسر رشاد - القاهرة - “عيش هوايا” ديوان جديد وباكورة إبداع الشاعر الغنائى طه الروبى، ويحتوى الديوان على سبعين قصيدة ، عدد كبير منها واقعى يأخذك خلالها الروبى ويحلق بك فى آفاق الرومانسية بسحر كلماته وعمق معانيه يجعلك تعيش معه الرومانسية الهادئة البعيدة عن الابتذال، الراقية فى معانيها  السامية فى ألفاظها،  يمنحك الروبى مسحة من الوقت بعيدا عن زحمة الحياة وقسوتها.

 يجعلك تعيش اوقات بلا ضجيج  يأخذك من واقعك الشائك ومشاكلك الحياتية إلى عالم جميل أخاذ ساحر  ينسيك حياتك ولو لبعض الوقت لتعيش هواه .

الروبى بديوانه الاول يرسم اولى خطواته على طريق سبقه  إليه شعراء عظام ليصنع له مكانه وسط الكبار  بأسلوبه السلس والراقى بكلماته الرشيقة التى تتراقص امامك فى خفة ورشاقة لاعبات البالية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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