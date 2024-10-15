شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة والدة نيكول كيدمان وسط تأثر كبير من العائلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية نيكول كيدمان خلال وصولها إلى جنازة والدتها جانيل، وظهر عليها التأثر بشكل كبير، مع دعم من زوجها كيث أوربان.

وحظيت ابنتا كيدمان، صنداى روز وفيث مارجريت، بتعزية من ابنة عارضة الأزياء جيسيكا رو، أليجرا أوفيرتون، فى جنازة جدتهما جانيل فى سيدنى.

ودعت عائلة كيدمان جانيل فى نفس الكنيسة التى أقاموا فيها جنازة والد نيكول أنتونى بعد وفاته فى سبتمبر 2014.

توفيت جانيل عن عمر ناهز 84 عامًا الشهر الماضى، قبل ساعات فقط من حصول نيكول على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم Babygirl فى مهرجان فينيسيا السينمائى.

وتلقت صنداى روز، 16 عامًا، وشقيقتها الصغرى فيث، 14 عامًا، عناقًا قويًا من أليجرا، 17 عامًا، خارج كنيسة القديس فرانسيس كزافييه حيث أقيمت الخدمة.

وكانت عائلة أوفيرتون وكيدمان-أوربان تربطهما علاقة وثيقة على مر السنين، حتى أنهم احتفلوا بالعام الجديد معًا في منزل العائلة الشهيرة الذى تبلغ قيمته ملايين الدولارات في شمال سيدني في الأول من يناير 2023.



ابنة نيكول كيدمان



نيكول كيدمان وزوجها