شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما المصرية تحقق 624 ألف جنيه فى السينمات آخر ليلة عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المصرية المعروضة فى السينمات إيرادات جيدة آخر ليلة عرض، حيث سجلت 624 ألف جنيه، ونستعرض فى السطور التالية إيرادات الأفلام بشكل منفرد، وهى كالتالى.. ولاد رزق 3، عاشق، اللعب مع العيال، عصابة المكس، جوازة توكسيك، بنسيون دلال.

فيلم عاشقحقق فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، 200,765 جنيها.



إكس مراتى

حقق فيلم إكس مراتى بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون إيرادات آخر ليلة عرض بلغت 165,883 جنيها، إخراج معتز التونى.

ولاد رزق 3

حقق ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز آخر ليلة عرض 40,995 جنيها، والفيلم بطولة عمرو يوسف وعلى صبحى، وآسر ياسين وكريم قاسم وآخرين، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.

اللعب مع العيالسجل فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام إيرادات بلغت 43,566 جنيها، وشارك فى بطولة العمل باسم سمرة وويزو وآخرون، من إخراج شريف عرفة.

عصابة المكس

سجل فيلم عصابة المكس بطولة النجم أحمد فهمى إيرادات بلغت 21,988 جنيها، وشارك في بطولة العمل كل من روبى، لبلبة، أوس أوس، وآخرين، إخراج حازم سليمان.

جوازة توكسيكسجل فيلم جوازة توكسيك بطولة الفنان محمد أنور وبيومى فؤاد وليلى علوى إيرادات بلغت 4,832 جنيهات. بنسيون دلال

حقق فيلم بنسيون دلال 128,810 جنيهات والفيلم من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي ومن بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت و ضيفة الشرف نسرين أمين.