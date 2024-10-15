شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح: سعيد بتجربة "الفستان الأبيض" وعرضه بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان أحمد خالد صالح تجربة جديدة مع فيلم "الفستان الأبيض" بعد الانتهاء من تصويره، وذلك من خلال حضوره العرض العالمي الأول فى الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث يشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ليكون أول فيلم يشارك بشكل رسمي بالمهرجان ضمن المسابقة.

وأكد صالح سعادته بأن يكون العرض الأول لفيلمه والذى يقدم من خلاله شخصية جديدة ومختلفة عن الأعمال التي شارك فيها من قبل بالإضافة إلى سعادته بالتعاون مع المخرجة جيلان عوف فى أولى تجاربها السينمائية، مشيرا إلى أنه أحب أفلامها القصيرة التي قدمتها من قبل، كما أنه سعيد بالتعاون للمرة الثانية مع الفنانة ياسمين رئيس من خلال شخصية "حسين" والتي يقدمها ضمن أحداث الفيلم وهو "العريس"وذلك بعد ظهوره كضيف شرف في مسلسل 60 دقيقة.

فيلم "الفستان الأبيض" كان يحمل اسم "رحلة البحث عن الفستان الأبيض" قبل تغييره، ويشارك في بطولته مع أحمد خالد صالح كل من ياسمين رئيس وأسماء جلال وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.



كواليس الفستان الأبيض