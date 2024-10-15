غدا.. طرح فيلم "عنها" بدور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تستقبل دور العرض السينمائي غدا فيلم "عنها" بطولة أحمد مالك وندى الشاذلي، وذلك بعدما كشفت شركة الإنتاج عن البرومو الخاص بالفيلم.

برومو فيلم عنها يكشف عن علاقة غامضة تجمع أحمد مالك وندى الشاذلي، ويبدأ بمشاهد خاطفة تعبر عن صراع نفسي للبطلة التي تمر بأزمة لم يكشف عنها البرومو وترك التساؤلات مفتوحة للمشاهد، لخلق حالة من الشغف لدى الجمهور لدخول الفيلم للإجابة على كل التساؤلات لديه.

وزادت جرعة التشويق والإثارة في برومو فيلم عنها، إذ يرتدي أحمد مالك البدلة والطربوش الأحمر، ويقول إن هناك محاولة اغتيال

وتدور أحداث الفيلم في حقبة الثلاثينيات حول سيدة عشرينية تدعى «درية»، تم اغتيال زوجها في تلك الفترة، ومن ثم دخلت في حالة وحدة شديدة وانعزلت داخل منزلها

الفيلم بطولة أحمد مالك، ندى الشاذلي، فدوى عابد، وتأليف وإخراج إسلام العزازي، وإنتاج دينا فاروق.

وكان صناع فيلم أطلقوا خلال الأيام الماضية، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "إشمعنى يا نخ"، وهي من غناء ندى الشاذلي، وكلمات بديع خيري وألحان سيد درويش.