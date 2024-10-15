أكرم حسني ينعى طلاب حادث طريق الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعرب الفنان أكرم حسنى، عن حزنه الشديد بسبب حادث الجلالة، الذي أدى لوفاة عدد من الطلاب وإصابة آخرين.

وكتب "حسني" من خلال حسابه بموقع "فيسبوك": "‎ربنا يرحم طلاب جامعة الجلالة و يصبر أهلهم، اللهم إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار، ومن فقد الأهل ومن حزن القلب وحرقة الشعور، اللهم لا تفجعنا بمن نحب".

وأضاف: "‏وأحسن خاتمتنا، وأجرنا من موت الغفلة، ولا تأخذنا من الدنيا إلا وأنت راضٍ عنا يارب العالمين".

وكان حادث مأساوي وقع أمس على طريق الجلالة أثناء عودة طلاب كلية الجلالة من الجامعة إلى القاهرة، بعدما انقلب الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة والانحناءات بالطريق، وكشفت آخر حصيلة لعدد الضحايا وفاة 13 طالب أغلبهم بنات وإصابة 40.

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