المطرب أحمد فريد يعلن وفاة والدته.. تعرف على موعد ومكان العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن المطرب أحمد فريد وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد تعرضها لأزمة صحية.

وكتب "فريد" عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "أمي في ذمة الله"، وانهالت عليه تعليقات الجمهور بالدعاء لوالدته.

وكشف عن موعد ومكان العزاء، وكتب: "العزاء غدًا بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، عقب صلاة المغرب، يارب يرحمها ويغفر لها دعواتكم ليها بالله عليكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فريد أغنية "عابر سبيل" والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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