بالفيديو.. نيكول كيدمان تضع سلمى حايك في موقف محرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع الممثلة نيكول كيدمان وسلمى حايك في عرض أزياء بالنسياجا ضمن أسبوع الموضة في باريس، وظهرت "حايك" بالفيديو محاولة التقاط صورة معها، وكان جواب الأخيرة دفع يد سلمى بعيدًا عنها.

وتوالت ردود الأفعال من قبل المتابعين: "المفروض نيكول هي اللي تترجاها تتصور معاها "، "أحرجتها والله"، "ليش هيك؟".

وكانت آخر مشاركات سلمى حايك بالموسم السادس من مسلسل الإثارة والتشويق "Black Mirror" وعرض عام 2023.

يذكر أن سلمى حايك تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما "Without Blood" ويعرض 8 سبتمبر الجاري، إلى جانب فيلم الكوميديا والمغامرات Sacrifice"

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