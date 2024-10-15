بسبب حالتها الصحية.. إيمي سمير غانم تتصدر تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة إيمي سمير غانم تريند محرك البحث "جوجل"، عقب كشف زوجها الفنان حسن الرداد عن حالتها الصحية، بعد تعرضها لأزمة صحية استدعت وضعها على جهاز الأكسجين.

وقال "الرداد"، خلال لقائه ببرنامج "Et بالعربي"، على موقع "انستجرام": "بصراحة، هي لسة تعبانة وإن شاء الله تبقى أحسن".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم مسرحية "التلفزيون"، بطولة حسن الرداد، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، بدرية طلبة، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير.

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