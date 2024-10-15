كارمن سليمان تروج لأحدث أعمالها الغنائية "أسيبلك روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روجت الفنانة كارمن سليمان لأحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "أسيبلك روحي"، والتي من المقرر طرحها قريبًا.

ونشرت "كارمن" بوستر الأغنية من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أسيبلك روحي، أغنية جديدة، استنوها قريب أوي".

وكانت الفنانة كارمن سليمان، طرحت فيديو كليب لأحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم "بكائيات"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع يحيى يوسف، إخراج ساندي.

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