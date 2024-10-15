شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور ومحمد شاهين يشاركان فى فيلم "إن غاب القط" مع آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سماح أنور والفنان محمد شاهين فى بطولة فيلم "إن غاب القط"، للنجم آسر ياسين، والذى انطلق تصوير أول مشاهده أمس، وذلك بعد التعاقد مع الفنانة أسماء جلال لتقديم البطولة النسائية فى الفيلم، حيث حلت محل الفنانة هنا الزاهد، والعمل تأليف أيمن وتار، ومن إخراج سارة نوح.

وكانت آخر أعمال محمد شاهين مشاركته فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "لحظة غضب"، وشاركه بطولته: صبا مبارك، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، صفوة ، وغيرهم من الفنانين، والعمل مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.

كما يقدم شاهين البطولة أمام أمينة خليل فى مسلسل "لام شمسية"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – وجوهر، ومشرف عام محمد سرى، حيث يعقد فريق العمل حاليًا جلسات مكثفة للاستقرار على التفاصيل المبدئية وترشيح أسماء الممثلين.

يذكر أن آسر ياسين حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، أخرها فيلم ولاد رزق 3، بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان.