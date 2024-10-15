شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم يعلن سرقة حساباته على السوشيال ميديا ويقدم بلاغا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، سرقة حساباته الشخصية على موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وإنستجرام.

وأوضح الفنان تامر عبد المنعم، في بيان صحفي، أنه يوجد الآن في أحد أقسام الشرطة، لتقديم بلاغ رسمي بسرقة صفحات السوشيال ميديا الخاصة به.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أصدر قرارًا في سبتمبر الماضي بانتداب الفنان تامر عبد المنعم للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقطاع المسرح.

كما ترأس تامر عبد المنعم مؤخرا حفل انتصارات أكتوبر، الذي أحياه الفنان الكبير علي الحجار على مسرح البالون، وتتضمن تقديم أوبريت "مصر إيد واحدة".