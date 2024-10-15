شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الفلسطينى No Other Land أفضل فيلم من مهرجان بوسان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة "عشاق السينما" Cinephile Award، خلال حفل ختام الدورة الـ29 من مهرجان بوسان السينمائي الدولي في مركز بوسان للسينما في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

فيلم No Other Land من إخراج 4 مخرجين فلسطينيين وإسرائيليين وهم باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.

وكان قد فاز فيلم لا أرض أخرى أو No Other Land بـ جائزة أفضل فيلم وثائقى من مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 74.