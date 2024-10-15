بالصور.. أحدث ظهور لعبير صبري والجمهور يغازلها: "ملكة جمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها، أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت عبير الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة ارتدت خلالها توب وبنطلون باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أحلى واحدة في الدنيا، بحبك، حبيبتي القمر ربنا يحفظك، ملكة جمال، ربنا يحميكي، برنسيسة مصر، ماشاء الله عليكي".

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري، كان مسلسل "حدوتة منسية" وشاركها البطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.

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