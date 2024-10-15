شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فريد مطرب "بأمارة مين" يعلن وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب أحمد فريد وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كتب: أمى فى ذمة الله"، وذلك بعد صراعها مع المرض، حيث كتب فريد منذ ساعات "يارب اشفى أمى واشفى كل مريض يارب العالمين".



احمد فريد

فريد هو مطرب شاب بدأ مشواره الغنائى من خلال الغناء بدار الأوبرا من خلال مركز تنمية المواهب واستمر بالغناء على مسارح الأوبرا لمدة 6 أعوام قرر بعدها أن يخوض تجربة الغناء خارج دار الأوبرا إلى أن تقابل مع المنتج أحمد جمال وأنتج له أولى أغانيه "بأمارة مين"، التي حققت شهرة واسعة وقت طرحها.

وبعدها طرح النجم رامى جمال وأحمد فريد أغنية تحمل اسم "أهى مشيت" على طريقة الدويتو، وهى من كلمات جمال الخولي وتوزيع زاك وألحان رامى جمال.