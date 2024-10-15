شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تقدم ميدلى لأغانى فيروز وتغنى لماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرصت المطربة نسمة محجوب خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية داخل دار الأوبرا المصرية على تقديم ميدلي لأغاني فيروز، منها: سهرالليالي ونسم علينا الهوى، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما غنت اعتزلت الغرام لماجدة الرومي، وبدأت حفلها بأغنية يا محروسة.



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آيات فاروق



وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد



جانب من حفل نسمة محجوب مهرجان الموسيقى العربية



حفل نسمة محجوب



مهرجان الموسيقى العربية



نسمة محجوب حفلات مهرجان الموسيقى العربيه



نسمة محجوب تطرب الجمهور